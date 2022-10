Usa: governatore California Newsom nega di volersi candidare alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha ribadito di non essere intenzionato a candidarsi alla Casa Bianca, e ha affermato che se rieletto governatore, servirà sino alla conclusione del mandato quadriennale. Newsom ha preso parte ieri a un dibattito con Brian Dahle, il suo avversario repubblicano alla carica di governatore in vista delle elezioni di medio termine del mese prossimo. Il dibattito di ieri è stato l'unico confronto pubblico tra i due candidati in vista del voto dell'8 novembre. Come ricorda la stampa Usa, lo scontro tra i due candidati è impari: il repubblicano Dahle, infatti, ha raccolto per la sua campagna elettorale meno di un milione di dollari, che non sono bastati nemmeno per finanziare una campagna di messaggi televisivi sull'intero territorio dello Stato. (Was)