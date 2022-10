Giappone: temporaneo rialzo dello yen a seguito di nuovi interventi della banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yen ha registrato un improvviso rialzo sul dollaro per la seconda sessione consecutiva oggi, a seguito di probabili interventi diretti sul mercato valutario da parte della Banca del Giappone (BoJ). Lo riferisce la stampa giapponese, che evidenzia però come il rialzo registrato sulla borsa di Tokyo - a 145,28 yen sul dollaro, dopo aver toccato un minimo di 149,70 - abbia avuto breve durata, con la divisa giapponese che è nuovamente scivolata a 148 sul biglietto verde. "E' platealmente ovvio che la BoJ stia intervenendo", ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" Ray Attrill, della National Australia Bank di Sidney. La banca centrale giapponese aveva tacitamente operato sul mercato dei cambi anche venerdì 21 ottobre, quando lo yen aveva registrato un improvviso rialzo a 144,50 sul dollaro. Il ministro delle Finanze giapponese, Shunichi Suzuki, ha ribadito oggi che Tokyo ritiene "intollerabile" l'eccessiva volatilità dello yen, e che è pronta ad assumere "i passi necessari" per arginare il fenomeno. (segue) (Git)