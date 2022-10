© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA- L'Assessora alle Attività produttive, Pari opportunità e Sicurezza Monica Lucarelli fa visita all'hub Just Eat, primo polo logistico del mercato food delivery. Presso via Lucullo, 9 (Ore 11:30)- L'Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci, partecipa all'iniziativa "Banche del Tempo: una risorsa per Roma". Presso il Campidoglio, Sala della Protomoteca (Ore 17) (segue) (Rer)