Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

- VARIE- Prima tappa della sesta edizione (2022/23) di Fuorinorma – Nuove forme del cinema italiano, la rassegna a cura di Adriano Aprà realizzata dall'omonima associazione culturale con il contributo di MiC, CNA e Fondazione Cinema per Roma, e con il sostegno di Regione Lazio. Presso la Sala Kodak della Casa del Cinema, nel cuore di Villa Borghese a Roma (Ore 17)- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri riceve dalla presidente Acli di Roma, Lidia Borzì il premio "Telaio Solidale". Si tratta di un riconoscimento delle Acli di Roma per aver attivato tempestivamente una rete solidale e accogliente a favore dei profughi in fuga dalle città dell'Ucraina, martoriati dalla guerra. Presso il Teatro di Villa Lazzaroni in via Tommaso Fortifiocca 71 a Roma (Ore 17:30)- Il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri partecipa a "Studio Campo Boario – Ontologia dell'arte all'acqua di rose". L'iniziativa, all'interno della settimana dell'Arte Contemporanea si tiene in viale del Campo Boario 4/A a Roma (Ore 18:30). (Rer)