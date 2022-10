Libano: Banca centrale, dal 25 ottobre stop ad acquisto dollari su piattaforma Sayrafa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale libanese, Riad Salamé, ha annunciato in un comunicato stampa dal 25 ottobre l’istituto di credito smetterà di acquistare dollari al tasso di mercato tramite la sua piattaforma Sayrafa. Nella nota, Salamé ha affermato, tuttavia, che sulla piattaforma proseguiranno le vendite della divisa statunitense al tasso della piattaforma di cambio, il cui ultimo tasso era di 30.100 lire per un dollaro. Nella nota, il governatore ha precisato che la decisione della Banca centrale non pregiudicherà le operazioni dei depositanti né il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici.(Lit)