Slovenia: presidenziali, in testa Logar a spoglio effettuato del 90 per cento delle schede

- Il conteggio di oltre il 90 per cento delle schede vede in testa Anze Logar nelle elezioni presidenziali tenute oggi in Slovenia. Secondo i risultati relativi allo spoglio del 91,34 per cento delle schede, infatti, Logar guadagna il 34,01 per cento, seguito da Natasa Pirc Musar con il 26,84 per cento. Al terzo posto compare Milan Brglez con il 15,42 per cento, Vladimir Prebilic con il 10,66 per cento, Sabina Sencar con il 5,96 per cento, Janez Cigler Kralj con il 4.32 per cento e Miha Kordis con il 2,81 per cento. L’affluenza è stata pari al 49 per cento.(Seb)