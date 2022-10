Libano-Israele: inviato Usa Hochstein conferma possibile firma accordo il 27 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato degli Stati Uniti per l’energia e mediatore dell’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra Libano e Israele, Amos Hochstein, ha confermato parlando all’emittente statunitense “Cnn”, che la firma dovrebbe avvenire giovedì 27 ottobre. "Abbiamo un accordo", ha dichiarato Hochstein, affermando che la firma dovrebbe avvenire il 27 ottobre. Il Libano attende l'arrivo del mediatore statunitense Hochstein in vista della potenziale firma. Considerato che Israele e Libano non hanno relazioni diplomatiche e sono ufficialmente in guerra, non sarà organizzato un protocollo di firma tradizionale. Secondo quanto riferito, la cerimonia della firma si svolgerà nella città libanese di Naqoura, situata al confine con Israele, con la firma stessa che avrà luogo con le delegazioni di entrambi i Paesi in stanze diverse tramite il mediatore statunitense. Una volta firmato l'accordo, Israele e Libano invieranno lettere separate alle Nazioni Unite. (segue) (Was)