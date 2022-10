Libano-Israele: inviato Usa Hochstein conferma possibile firma accordo il 27 ottobre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 19 ottobre la commissione Esteri e Difesa della Knesset, il parlamento israeliano, ha avviato le discussioni dell'accordo. Nonostante il dibattito, alla Knesset non verrà chiesto di approvare l'accordo, che tornerà al governo per l'autorizzazione definitiva la prossima settimana. L'opposizione ha chiesto al governo uscente di portare l'accordo davanti al parlamento, accusando il primo ministro Yair Lapid di aver ceduto gli interessi di Israele al movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Il procuratore generale Gali Baharav-Miara ha stabilito che il governo non ha bisogno di chiedere l'approvazione della Knesset o un referendum sull'accordo. (Was)