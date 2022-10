Governo: Macron dopo incontro con Meloni, popoli amici, proseguire lavoro intrapreso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in quanto europei, Paesi confinanti, per l'amicizia dei nostri popoli, che con l'Italia dobbiamo proseguire il lavoro intrapreso. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del primo incontro informale con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Farcela insieme, con dialogo e ambizione, è ciò che dobbiamo ai giovani e ai nostri popoli. Questo incontro, Giorgia Meloni, va in questa direzione", ha scritto in italiano il titolare dell'Eliseo. In un secondo tweet, Macron ha inoltre rivolto un ringraziamento a Mario Draghi, presidente del Consiglio sino a questa mattina, quando è avvenuto il passaggio di consegne con Meloni. (Res)