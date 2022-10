Business news: Perù, Fitch abbassa outlook da stabile a negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Fitch ha abbassato l’outlook del Perù da stabile a negativo, citando il deterioramento della stabilità politica. “I numerosi rimpasti di governo e due tentativi falliti di impeachment hanno alimentato disordini politici. Le molte indagini sulla corruzione che coinvolgono direttamente il presidente o suoi stretti collaboratori, nonché i frequenti cambi alle posizioni ministeriali, hanno minato l'efficacia del governo. Gli investimenti privati ​​sono diminuiti e l'attuazione delle politiche è rallentata a causa della volatilità politica”, si legge in una nota dell’agenzia Usa. Fitch ha rivisto le sue stime di crescita per il Perù nel 2022, portandole dal 2,5 al 2,3 per cento. (Res)