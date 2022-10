Usa: Covid, Biden riceverà nuova dose di vaccino domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, riceverà domani, 25 ottobre, una nuova dose del vaccino contro il Covid-19 - la quinta - ricevendo questa volta una versione aggiornata del farmaco contro le nuove varianti del virus, nel tentativo di incoraggiare i cittadini statunitensi a prendere parte a una nuova campagna di richiamo vaccinale in vista della stagione invernale. Lo ha reso noto la Casa Bianca: "Il presidente riceverà il suo vaccino contro il Covid-19 aggiornato, e pronuncerà dichiarazioni in merito alla lotta in corso contro il virus", afferma una nota della presidenza Usa. Biden era risultato positivo al Covid-19 a luglio, e una seconda volta pochi giorni dopo la guarigione. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), ad oggi il 68 per cento dei cittadini statunitensi si è vaccinato contro il Covid-19, ma solo il 48 per cento si è fatto somministrare la terza dose; infine, al 12 ottobre solo il 7 per cento dei cittadini statunitensi aveva assunto una quarta dose con il vaccino "bivalente" aggiornato per contrastare le varianti più recenti del Covid-19. (Was)