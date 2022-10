Ucraina: Usa respingono allarme della Russia su utilizzo "bomba sporca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme lanciato dal ministro della Difesa russo Sergej Shoigu in merito alla possibilità che l'Ucraina ricorra ad una "provocazione" militare con l'utilizzo di una "bomba sporca" è del tutto infondato. Lo affermano funzionari del governo degli Stati Uniti, dopo i colloqui intrattenuti nel fine settimana dallo stesso Shoigu con le controparti di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Turchia. A Shoigu ha replicato anche il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che a margine di un colloquio con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba ieri, 23 ottobre, ha definito quelle di Shoigu "insinuazioni palesemente false". Blinken si è detto convinto che "il mondo sarà in grado di distinguere qualsiasi tentativo da parte della Russia di sfruttare le sue accuse come pretesto per una escalation".(Was)