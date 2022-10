Usa: l'elettorato repubblicano ha più fiducia in DeSantis che in Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha superato l'ex presidente Donald Trump in un sondaggio di "Abc News" e Ipsos relativo alla fiducia degli elettori conservatori statunitensi nei confronti dei principali leader del loro schieramento politico. Il 72 per cento degli intervistati - 686 iscritti al Partito repubblicano, consultati il 21 e 22 ottobre scorsi - ha espresso fiducia nei confronti di DeSantis, sostenendo che la sua leadership sul partito ne influenzerebbe positivamente l'indirizzo futuro. Trump, invece, ha raccolto la fiducia del 64 per cento degli interpellati, superando di poco il senatore texano Ted Cruz (63 per cento). "Abc News" e Ipsos hanno effettuato un sondaggio analogo tra anche tra gli elettori del Partito democratico: l'83 per cento degli interpellati ha affermato che l'ex presidente Barack Obama dovrebbe avere una maggiore influenza nel futuro indirizzo del partito, ma anche il presidente Joe Biden gode secondo il sondaggio di un tasso di fiducia elevato tra gli elettori democratici: il 69 per cento. (Was)