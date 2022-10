Business news: Brasile-Italia, serata di degustazioni chiude il Salone del vino italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la serata finale dedicata alla degustazione di vini italiani abbinati a pluripremiati formaggi e salumi brasiliani, si è conclusa il 19 ottobre l'edizione 2022 di "Vini d'Italia - Salone del vino italiano in Brasile". Oltre 200 etichette provenienti da 15 regioni italiane, di cui una decina in anteprima per il mercato brasiliano, sono state offerte ad un selezionato pubblico di operatori del settore vinicolo. (Res)