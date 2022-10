Business news: Brasile, fatturazione settore turismo +32,9 per cento nell'ultimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del settore turistico brasiliano nel mese di agosto ha raggiunto i 17,6 milioni di real (3,4 miliardi di euro), segnando il record delle entrate per il mese dal 2015. Grazie al dato positivo, il risultato degli ultimi 12 mesi segna un avanzamento del settore del 32,9 per cento. Lo riferisce il Consiglio del turismo della Federazione del commercio dello Stato di San Paolo (FecomercioSP), sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (Ibge). L'incremento maggiore di fatturato è giunto dal segmento del trasporto aereo che, grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti e all'inflazione in generale, ha fatturato il 72,8 per cento in più, rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia di nuovo coronavirus. (Res)