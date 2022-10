Business news: Brasile, ministro Esteri sollecita azioni a favore degli imprenditori brasiliani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha incontrato il presidente del Servizio brasiliano di appoggio alle micro e piccole imprese (Sebrae), Carlos Melles, per parlare dell'imprenditorialità dei brasiliani residenti all'estero. Lo riferisce il ministero in un comunicato su Twitter. Il Sebrae promuove la competitività e lo sviluppo sostenibile delle micro e piccole imprese, a beneficio della società. "La partnership tra Itamaraty e Sebrae, a favore della diaspora brasiliana, mira a generare business, reddito e posti di lavoro, in Brasile e all'estero, attraverso la formazione e stimolando la competitività", si legge nella nota. (Res)