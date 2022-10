Ucraina: Zelensky, da Russia "spettacolino" su "bomba sporca", mondo reagisca a ulteriori escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Russia ha messo in piedi uno "spettacolino" oggi accusandoci di un voler utilizzare una "bomba sporca". Lo ha detto nel videomessaggio serale sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando i colloqui telefonici avvenuti oggi fra il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, e diversi suoi colleghi, fra cui quelli di Stati Uniti, Turchia e Francia. "Tutti capiscono tutto bene chi è la fonte di tutte le cose sporche immaginabili in questa guerra", ha detto Zelensky. "Ovunque la Russia abbia portato morte e degrado, noi stiamo tornando a una vita normale. Si tratta proprio di cittadini ucraini. Dove c'è l'Ucraina, la vita non è mai stata distrutta", ha aggiunto il presidente. "Ovunque la Russia vada, lascia fosse comuni, campi di tortura, città e villaggi distrutti, terre minate, infrastrutture distrutte e disastri naturali. E se qualcuno può usare armi nucleari nella nostra parte d'Europa", ha detto Zelensky. "Credo che ora il mondo dovrebbe reagire il più duramente possibile", ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)