Roma: assessore Patrimonio, condominio a Talenti senza luce da giorni, presto contatti con fornitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Nel tardo pomeriggio di oggi una delegazione composta dall'Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi, dal Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e dai rispettivi staff, è andata a far visita ai condomini di via Ugo Ojetti 472/474, che da dieci giorni sono senza luce negli spazi comuni del condominio. Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, non appena appresa la notizia, ha voluto manifestare la vicinanza dell'Amministrazione ai cittadini del comprensorio, alcuni dei quali con disabilità gravi e impossibilitati ad uscire dal proprio appartamento. Ma non solo: Roma Capitale si è messa a disposizione dei cittadini per interloquire con la società Proenergy al fine di trovare una soluzione quanto più rapida al disagio dei condomini". Così, in una nota, l'Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi. (Com)