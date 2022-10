© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi partecipa all'evento 'Start-up e Spin-off dell'Economia Circolare – Idee di sostenibilità capaci di trasformare la sfida ecologica in opportunità'. L'evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212 (Ore 15).VARIE- First Italian Water Dialogue: Urban and Water Cycle Economy, un'intera giornata del Festival della Diplomazia, la più grande manifestazione dedicata alla geopolitica e alla relazione internazionali in corso a Roma. L'evento, moderato da Emilio Ciarlo, Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo, vedrà la partecipazione delle più importanti realtà del settore in Italia quali A2A, Acea, Acquedotto pugliese, Utilitalia, Acqua Latina e VST. Presso la Centrale Montemartini, in via Ostiense 106 a Roma (Ore 9). (segue) (Rer)