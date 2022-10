Libano-Israele: inviato Usa Hochstein conferma possibile firma accordo il 27 ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto l'11 ottobre tra Libano e Israele scorso costituisce un passo che potrebbe aprire le porte a nuove esplorazioni di petrolio e gas nel Mediterraneo orientale. L’intesa sulla bozza dell’accordo è stata raggiunta dopo un intenso lavoro del mediatore Hochstein, nell’ultimo anno e nel solco della mediazione statunitense avviata nei primi anni 2000, interrotta e ripresa successivamente, nel 2020. In base all'accordo, il giacimento offshore di Karish si trova interamente nelle acque israeliane. Il Libano, dal canto suo, avrà tutti i diritti di esplorazione e sfruttamento del giacimento di Qana, situato più a nord-est, parte del quale si trova nelle acque territoriali di Israele. Ma "Israele sarà remunerato" dalla società che gestisce Qana "per i diritti su eventuali depositi", secondo quanto stabilito nel testo. (segue) (Was)