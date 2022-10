Business news: Brasile, Bc, riserve internazionali raggiungono livello più basso in oltre undici anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve internazionali del Brasile sono al livello più basso da oltre undici anni. Lo riferisce la Banca centrale (Bc), secondo cui tra la fine di agosto e l'inizio di ottobre, la riserva ha raggiunto i 326 miliardi di dollari, stesso valore registrato nell'aprile 2011. Il mese scorso, le riserve brasiliane hanno registrato le perdite più marcate nel 2022. Tra il 9 settembre e il 10 ottobre, la diminuzione ammonta a quasi dodici miliardi di dollari, il 3,5 per cento del valore totale del periodo. Le riserve internazionali sono depositi che un paese ha in valuta estera. Funzionano come una sorta di "assicurazione" per coprire i propri obblighi all'estero e gli shock esterni, come le crisi valutarie, caratterizzate dalla forte svalutazione della valuta locale. Queste riserve sono distribuite tra obbligazioni depositi in monete, oro e altri formati. (Res)