Business news: Uruguay, 15,3 per cento delle famiglie in condizioni di insicurezza alimentare

- Il 15,3 per cento delle famiglie dell'Uruguay versa in condizioni di insicurezza alimentare moderata o grave. E' quanto afferma un rilevamento dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) presentato nel palazzo di governo in presenza del presidente Luis Lacalle Pou. Secondo il rilevamento versa in condizioni gravi di insicurezza alimentare il 2,6 per cento delle famiglie uruguaiane. "I risultati confermano che l'insicurezza alimentare rappresenta un problema prevalente nel Paese", si legge nel rapporto, dove si sottolinea che "le cifre più preoccupanti si osservano nelle famiglie con bambini con meno di sei anni" e in particolare "nei dipartimenti di Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo e Treinta y Tres" dove in alcuni casi l'insicurezza alimentare riguarda il 42,8 per cento delle famiglie. (Res)