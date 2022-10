Italia-Ue: Tajani a Borrell, al lavoro insieme per sfide globali e pace in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell. Lo riferisce la Farnesina in una nota sul suo profilo Twitter. “L’Ue è punto di riferimento fondamentale per Italia. Al lavoro insieme per affrontare sfide globali e per una pace giusta in Ucraina”, ha dichiarato Tajani.(Res)