Egitto: premier Madbouly, svalutazione valuta può essere misura per stimolare investimenti (2)

- Nel suo discorso, Madbouly ha affermato che il governo ha raddoppiato gli investimenti diretti nel settore dell'istruzione e l'anno scorso ha istituito 21.000 classi. Inoltre, il primo ministro ha citato l’aumento del 110 per cento delle capacità di produzione di energia elettrica disponibili. Le perdite egiziane a causa dell'instabilità politica e degli atti terroristici in Egitto negli ultimi anni sono state stimate in 477 miliardi di dollari, ha affermato Madbouly. Per quanto riguarda il debito estero dell'Egitto, ha spiegato che il 73 per cento è a medio e lungo termine. “Negli anni '80 e all'inizio degli anni '90, il rapporto debito estero/Pil ha raggiunto il 150 per cento. L'Egitto ha raggiunto un accordo con Club di Parigi e i Paesi arabi per tagliare di circa 43 miliardi di dollari di debito. La cifra è scesa da allora e ora si attesta al 34,5 per cento. Tuttavia, dobbiamo ammettere che abbiamo un problema, ovvero il rapporto debito-esportazione di materie prime ha superato i limiti di sicurezza, quindi, dobbiamo lavorare per riportarlo nella zona sicura”, ha dichiarato Madbouly. “Il rapporto debito/Pil complessivo è lontano dal 100 per cento come negli anni precedenti, ma può raggiungere il 90 per cento”, ha avvertito il premier egiziano. (Cae)