© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- A distanza di oltre 40 anni da quella organizzata nel 1978 dall'allora Sindaco Giulio Carlo Argan l'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale organizza la Seconda Conferenza cittadina sull'Agricoltura. Una giornata di confronto tra l'Amministrazione, le Università, gli Istituti di ricerca, le Associazioni di categoria, le imprese e la rete delle aziende agricole per fare il punto sul presente e il futuro del settore nel più grande Comune agricolo d'Europa. Presso Terrazza Belvedere di Monte Ciocci, Via Domizia Lucilla, 74 Roma (Ore 10).- Presentazione del progetto "NR- No Razzismo", prodotto da "BuuuBall Off Colors", con il sostegno della Regione Lazio sulla tematica della lotta al razzismo, alla xenofobia, alle discriminazioni e all'odio. Presso la sala Tevere della Regione Lazio, in via Cristoforo Colombo 212 a Roma (Ore 10:30)- Palazzo del Pincio ospiterà l'ambasciatore di Taipei in Italia, Andrea Sing-Ying.Sua Eccellenza e il Sindaco Ernesto Tedesco incontreranno la stampa per una breve cerimonia pubblica e alcune dichiarazioni. Presso l'aula Calamatta a Civitavecchia (Ore 11). (segue) (Rer)