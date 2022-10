Libia: inviato Onu Bathily incontra a Bengasi generale Haftar e Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia e capo della missione Unsmil, Abdoulaye Bathily, ha incontrato a Bengasi, in Cirenaica, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, e il premier designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e a capo del governo non riconosciuto che si riunisce a Sirte, Fathi Bashagha. In una serie di messaggi sul suo profilo ufficiale Twitter il diplomatico Onu ha dichiarato: “A Bengasi ho avuto fruttuose discussioni con il generale Khalifa Haftar, comandante in capo dell'esercito nazionale libico. Ho sottolineato la necessità di trovare una soluzione pacifica e sostenibile per la Libia”. Sul suo profilo Twitter, l’inviato Onu ha inoltre aggiunto: “A Bengasi, ho anche incontrato il primo ministro designato della Camera dei rappresentanti, Fathi Bashagha, e ho sottolineato la necessità che i libici si uniscano per trovare una soluzione pacifica e consensuale”.(Lit)