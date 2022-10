Libano-Israele: inviato Usa Hochstein conferma possibile firma accordo il 27 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, l’Alta corte di giustizia dello Stato di Israele ha respinto oggi le numerose petizioni che avevano cercato di bloccare l'accordo sulla demarcazione dei confini marittimi con il Libano, aprendo la strada al governo per approvarlo e firmarlo entro la fine della prossima settimana. Le petizioni erano state presentate da due organizzazioni non governative - Kohelet e Lavi - e dal religioso sionista e deputato Itamar Ben-Gvir. Lo scorso 20 ottobre, il presidente dell'Alta corte, Esther Hayut, e i giudici Uzi Vogelman e Noam Sohlberg hanno ascoltato le discussioni del caso che doveva essere risolto prima del giorno delle elezioni fissato per il primo novembre. (segue) (Was)