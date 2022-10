Business news: Trasporto aereo, Federazione calcistica argentina e Flydubai annunciano una partnership strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione calcistica argentina (Afa) e la compagnia aerea emiratina Flydubai hanno annunciato una partnership a livello regionale. Secondo quanto riferisce una nota di flydubai, l'accordo vedrà entrambi i partner collaborare per i prossimi quattro mesi su attività di marketing e di branding attraverso i loro rispettivi canali. La nazionale argentina, conosciuta anche come “La Albiceleste”, ha partecipato a cinque finali della Coppa del Mondo e attualmente detiene il titolo di campione della Coppa America, titolo che la squadra ha vinto per 15 volte. Grazie a questa partnership, flydubai diventerà il partner ufficiale della nazionale Argentina a livello nazionale e la compagnia aerea della squadra per viaggiare in Medio Oriente. Nel corso delle prossime settimane, Afa e flydubai organizzeranno una serie di eventi che vedranno protagonisti entrambi i brand. Un esempio il coinvolgimento dei giocatori della nazionale argentina di calcio maschile in iniziative ad hoc durante il periodo di allenamento che si svolgerà nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi. (Res)