Regno Unito: Johnson si ritira dalla competizione per la leadership dei conservatori

- Boris Johnson, l'ex primo ministro britannico, si è ritirato dalla competizione per la leadership del Partito conservatore. Come riferisce l'emittente televisiva "Sky News", Johnson ha ottenuto il sostegno pubblico solo di 59 parlamentari conservatori non raggiungendo la quota necessaria pari a 100. A stabilire questa soglia il Comitato dei conservatori del 1922, l'organismo decisionale del partito che stabilisce le regole per l'elezione del nuovo leader. (Rel)