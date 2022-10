Pace: Macron, religioni possono fare molto in questo contesto di conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le religioni “possono fare molto” in questo contesto internazionale segnato dai conflitti, compreso quello in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenuto all’assemblea inaugurale dell'incontro internazionale “Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. “Le donne e gli uomini che hanno deciso di occuparsi di politica hanno bisogno delle religioni”, ha ribadito Macron. I responsabili religiosi hanno secondo Macron un ruolo essenziale perché “contribuiscono a costituire la trama delle nostre società” e stabilire i rapporti tra gli individui. L’evento ospiterà a Roma per tre giorni i rappresentanti delle grandi religioni mondiali insieme a quelli del mondo della cultura e delle istituzioni di più di 40 Paesi. (Res)