Turchia-Russia: conversazione telefonica tra ministri Difesa, focus su guerra in Ucraina

20 luglio 2021

- Il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo russo, Sergej Shoigu. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa turco. “Durante il colloquio tra Akar e Shoigu sono state discusse questioni di difesa e sicurezza bilaterali e regionali, sono state scambiate informazioni e opinioni in merito alle provocazioni che potrebbero peggiorare la situazione della sicurezza nella regione, lavorando in coordinamento riguardo a tali iniziative sul campo”, si legge nella nota. Secondo quanto riferisce la nota del ministero della Difesa turco, durante l'incontro, Akar ha ribadito che la Turchia è pronta a fare la sua parte per “raggiungere un cessate il fuoco nella regione, per assicurare la pace, per ristabilire la stabilità con gli aiuti umanitari, come ha più volte affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan. Prima del colloquio con Akar, il ministro della Difesa russo, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo del Regno Unito, Ben Wallace, nella quale ha espresso preoccupazione per le "possibili provocazioni dell'Ucraina con l'uso di una bomba sporca".(Res)