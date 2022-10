Pace: segretario generale Lega musulmana mondiale invita al dialogo e alla costruzione di ponti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dialogo tra “pacato e fruttuoso” e la costruzione di ponti tra i popoli. Questo l’appello lanciato dal segretario generale della Lega musulmana mondiale, Mohammad bin Abdulkarim al Issa, all’assemblea inaugurale dell'incontro internazionale “Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. All’evento hanno preso parte anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l’omologo francese Emmanuel Macron. “Vogliamo tutti il dialogo, ma che sia un dialogo pacato, fruttuoso. Dobbiamo costruire dei ponti, dialoghi che abbiano frutto, dialoghi che consentano a tutti di raggiungere l’obiettivo promesso, dialogo che non è governato da intenzioni prestabilite. Vogliamo un dialogo pacato, vogliamo intenzioni e promesse leali che non solo evitano l’insorgenza di scontri, ma producono ponti di chiarezza, di intesa, di affetto e di impegno comune. Un minimo di benevolenza reciproca è indispensabile per fare ciò, mentre l’assenza di benevolenza è sinonimo di rigidità e ostinazioni reciproche e si nutre di presunzione e spirito di sfida”, ha dichiarato il religioso saudita. “Per questo è indispensabile che la saggezza sia presente, affinché i saggi possano evocarla e farla calare nella realtà”, ha affermato. “Quando sorgono divisioni si crea un vuoto dove germogliano idee e interpretazioni negative che producono convinzioni e decisioni di estrema gravità e complicazioni”, ha proseguito. Secondo Al Issa, “nelle guerre non c’è un vincitore o uno sconfitto, tutti sono perdenti nella guerra”. Il segretario della Lega musulmana mondiale ha ricordato che tra gli uomini vi sono valori “condivisi” indipendentemente dalla religione. “Condividiamo questa sacralità, abbiamo dei valori umani comuni affinché possiamo cooperare e raggiungere pace e fratellanza”, ha affermato.(Res)