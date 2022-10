Milano: piccolo incendio nella chiesa di San Gioachimo, vigili del fuoco sul posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verso le 17:45 odierne quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Generale Gustavo Fara 2, presso la chiesa di San Gioachimo, dopo che un incendio, causato da lumini in plastica, ha coinvolto un tavolino e altre suppellettili. Il fuoco non ha fatto grossi danni, ma l'intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario in quanto la chiesa è stata riempita dal fumo ed è stato necessario l'utilizzo di gruppi di ventilazione per liberarla. (Rem)