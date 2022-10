Egitto: presidente Al Sisi, servono soluzioni decisive per affrontare crisi economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Islam politico non aveva un progetto o una tabella di marcia per la costruzione dello Stato", ha aggiunto il presidente egiziano facendo riferimento al governo del defunto predecessore Mohammed Morsi, affiliato alla Fratellanza musulmana. "L'Islam politico nel 2013 ha causato un'ondata di terrorismo". Al Sisi ha ammesso che gli ospedali in Egitto sono pari al 50 per cento del fabbisogno statale, aggiungendo: "Il governo non può colmare questo deficit". Il presidente egiziano ha elencato i successi raggiunti in questi anni, in particolare sul fronte energetico, trasformando l’Egitto da importatore a Paese snodo regionale per il gaso. “Gli accordi di demarcazione dei confini hanno contribuito al boom delle scoperte di gas”, ha affermato Al Sisi, aggiungendo che lo Stato ha risparmiato 120 miliardi di dollari dalla scoperta del mega giacimento di gas Zohr, scoperto dall’italiana Eni nell’agosto del 2015 nelle acque egiziane. (Cae)