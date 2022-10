Egitto: premier Madbouly, svalutazione valuta può essere misura per stimolare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La svalutazione della sterlina egiziana “può essere una misura per stimolare gli investimenti e sostenere l'economia", Lo ha dichiarato il primo ministro egiziano, Mostafa Maddbouly, Lo ha dichiarato il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, nel suo intervento alla Conferenza economica egiziana 2022 che ha preso il via oggi nella Nuova capitale amministrativa situata a est del Cairo. “L'Egitto è tra i Paesi più colpiti dalla crisi economica globale e stabilire una tabella di marcia per l'economia richiede il riconoscimento delle sfide che dobbiamo affrontare”, ha affermato Madbouly. (segue) (Cae)