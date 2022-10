Pace: Mattarella, guerra contagiosa, ha effetto domino moltiplicatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste una “'guerra santa'. Deve esistere, invece, una 'pace santa', ad autentico servizio dell’umanità e del suo futuro. Il disordine produce disordine. Le guerre hanno un effetto ‘domino’, moltiplicatore. Le guerre sono contagiose”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. (Rin)