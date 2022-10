Ucraina: Macron, non lasciamo che la pace sia catturata dal potere russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo non può lasciare che la pace oggi sia catturata dal potere russo. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenuto all’assemblea inaugurale dell'incontro internazionale “Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. L’evento ospiterà a Roma per tre giorni i rappresentanti delle grandi religioni mondiali insieme a quelli del mondo della cultura e delle istituzioni di più di 40 Paesi. “Non lasciamo che la pace oggi sia catturata dal potere russo. Hanno fatto il contrario della pace. La pace oggi non può essere la consacrazione della legge del più forte, né può esserci un cessate il fuoco che definirebbe uno stato di fatto. In questi momenti le ucraine e gli ucraini si battono per proteggere la loro sovranità nazionale. Ma una pace è possibile: quella che loro decideranno, quando la decideranno e che rispetti i loro diritti di popolo sovrano”, ha detto Macron. (Res)