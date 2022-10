Italia-Usa: all’ambasciata a Washington la conclusione della 1000 Miglia Warm Up Usa 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto all’ambasciata d’Italia a Washington l’evento conclusivo della 1000 Miglia Warm Up Usa 2022, svoltasi dal 18 al 23 ottobre nella zona di Middleburg, in Virginia, e a Washington, con il punto di arrivo proprio presso la rappresentanza diplomatica italiana. “Dal 1927, 1000 Miglia rappresenta la corsa più bella al mondo, e il suo mito ha ispirato nei decenni artisti, scrittori e musicisti, riunendo gli elementi di forza del soft power italiano: bellezza, passione, tradizione e anche innovazione”, ha dichiarato il ministro plenipotenziario Alessandro Gonzales, funzionario vicario dell’ambasciata d’Italia, durante il suo intervento di apertura. L’idea di portare la 1000 Miglia negli Stati Uniti e la 1000 Miglia Green per automobili elettriche e a motore ibrido, ha continuato, sono la dimostrazione della capacità unica dell’Italia di unire tradizione e innovazione. Alla cerimonia di arrivo e premiazione sono intervenuti anche Aldo Bonomi, presidente di Automobile Club Brescia; Alberto Piantoni, amministratore delegato di 1000 Miglia; il cavaliere Ugo Gussalli Beretta; e Towbridge Littleton, sindaco di Middleburg. (segue) (Was)