Italia-Usa: all’ambasciata a Washington la conclusione della 1000 Miglia Warm Up Usa 2022 (2)

- Le 19 auto partecipanti alla corsa hanno sfilato in ambasciata davanti a circa 100 ospiti. Nata nel 1927 come gara di velocità, dall’intuizione di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, la 1000 Miglia è ancora oggi la corsa di regolarità per auto storiche, che attraversa i scenari unici d’Italia: una esperienza di una settimana, con quattro giorni di gara lungo il percorso da Brescia a Roma e ritorno. Partecipano alla 1000 Miglia soltanto i modelli delle vetture delle quali almeno un esemplare abbia preso parte ad una delle edizioni della 1000 Miglia che si è tenuta dal 1927 al 1957 e sia iscritto al Registro 1000 Miglia. Nel 2018, 1000 Miglia ha organizzato il primo “warm up” all’estero: un format ideato per preparare al meglio gli equipaggi stranieri ad affrontare la parte sportiva della corsa che si svolge in Italia, attraverso giornate di training, prove e una gara conclusiva. (Was)