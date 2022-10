Pace: Macron, guerra in Ucraina non deve farci dimenticare gli altri conflitti nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina “non deve farci dimenticare” le altre che si combattono nel mondo. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenuto all’assemblea inaugurale dell'incontro internazionale “Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. “La guerra caucasica, la guerra che soffre il popolo armeno, la Siria, l’Iraq, il Corno d’Africa, il Medio Oriente, il Mozambico. Guerre che oggi sconvolgono la vita di popoli interni, che li spingono all’esilio, alla fame, alla miseria”, ha detto Macron. L’evento ospiterà a Roma per tre giorni i rappresentanti delle grandi religioni mondiali insieme a quelli del mondo della cultura e delle istituzioni di più di 40 Paesi.(Res)