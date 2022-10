Pace: cardinale Zuppi, tema riguarda tutti e nessuno sia disoccupato nell’impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace “è un affare troppo importante per essere affidata a pochi e ci riguarda tutti”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), cardinale Matteo Maria Zuppi, intervenuto all’assemblea inaugurale dell'incontro internazionale “Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. L’evento ospiterà a Roma per tre giorni i rappresentanti delle grandi religioni mondiali insieme a quelli del mondo della cultura e delle istituzioni di più di 40 Paesi. “Nessuno qui è disoccupato nell’impegno della pace”, ha detto Zuppi aggiungendo che “almeno così dovrebbe essere” e la pace, ha ribadito, “è una cosa che ci riguarda tutti”.(Res)