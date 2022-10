Pace: Zuppi, sentiamo troppo parlare di riarmo, dobbiamo combattere la pandemia della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adesso “sentiamo troppo parlare di riarmo”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), cardinale Matteo Maria Zuppi, intervenuto all’assemblea inaugurale dell'incontro internazionale “Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. “Facciamo nostra in questa prospettiva la richiesta, sempre di Papa Francesco, di una riforma, perché l’Organizzazione delle Nazioni Unite possa dare, sono parola sue, reale concretezza al concetto di famiglia e di nazioni, per assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’infaticabile ricorso al negoziato. Combattiamo allora la pandemia della guerra, come abbiamo combattuto quella del Covid”, ha detto Zuppi. L’evento ospiterà a Roma per tre giorni i rappresentanti delle grandi religioni mondiali insieme a quelli del mondo della cultura e delle istituzioni di più di 40 Paesi. (Res)