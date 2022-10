© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di BookcityPiccolo Teatro Grassi, via Rovello, 2 (ore 12)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione dell'accordo per la riqualificazione del Gasometro 2 - Innovation Hub. Presente anche il rettore del Politecnico Ferruccio Resta e il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.Politecnico di Milano, Aula De Donato, piazza Leonardo da Vinci, 32 (ore 15)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del libro di Tonia Cartolano "Leaders. Donne e storie di straordinaria normalità".Università Cattolica del Sacro Cuore, Cripta Aula Magna, Largo Gemelli, 1 (ore 18:30)REGIONEL'assessore regionale a istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione Fabrizio Sala, partecipa all'evento della Fondazione Its "Turismo e Ospitalità", "Iath Day", e alla cerimonia di consegna dei diplomi.Villa Erba, Largo Luchino Visconti, 4 – Cernobbio/Co (ore 9:30)L'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa alla presentazione del progetto di riqualificazione urbana dell'area 'Scalo Farini'.Ex Scalo Farini, via Valtellina, 7 (ore 10:30)L'assessore regionale ad ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa all'inaugurazione della 14esima Settimana per l’Energia promossa da Confartigianato Lombardia. Presente Carlo Piccinato, segretario regionale confartigianato imprese LombardiaPalazzo Lombardia, Sala Solesin, ingresso N4, Piazza Città di Lombardia (ore 10:30)L'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, partecipa alla presentazione della ricerca "Vini Lombardi nel mondo: export come volàno del territorio".Palazzo Pirelli, sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)L'assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione Fabrizio Sala partecipa al convegno del Politecnico di Milano "Comunicazioni radio per la sicurezza".Politecnico di Milano, Campus Bovisa, Aula Magna "Carassa-Dadda", edificio BL28, via Lambruschini, 4 (ore 14:30)Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, partecipa alla presentazione dell'accordo per la riqualificazione del Gasometro 2 - Innovation Hub. Presente anche il rettore Ferruccio Resta e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Politecnico di Milano, Aula De Donato, piazza Leonardo da Vinci, 32 (ore 15)VARIE"Assemblea 2022. Chimica materia prima", di Federchimica.Assolombarda, Via Pantano, 9 ore (11)Webinar “Giocattoli, asset di proprietà intellettuale e contraffazione”. Presenti Luca Bertoni presidente del comitato provinciale per la lotta alla contraffazione, e Riccardo Scarponi Innovation Manager di Clementoni S.p.A.Diretta streaming (ore 9:30)Si riunisce il Consiglio metropolitano.Palazzo Isimbardi, aula consiliare, Corso Monforte, 35 (ore 11:30)Consiglio generale di Assolombarda, presenti il presidente Alessandro Spada e l'ad e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo. Punto stampa prima del Consiglio.Assolombarda, via Pantano, 9 (ore 17:45) (Rem)