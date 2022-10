Iran: Organizzazione energia atomica conferma violazione server mail (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I documenti pubblicati contengono i contratti dell'Iran Atomic Energy Production and Development Company con partner nazionali e stranieri, la gestione e gli orari operativi della centrale di Bushehr, i dettagli dell'identità e la busta paga di ingegneri e dipendenti dell'azienda, nonché passaporti e visti di iraniani e specialisti russi della centrale di Bushehr", ha affermato il gruppo in una nota diffusa sui suoi canali social media. Ieri mattina, il gruppo aveva annunciato di aver bucato i sistemi dell'Autorità iraniana e dato 24 ore di tempo per liberare i prigionieri politici e i manifestanti, affermando che scaduto il termine avrebbe diffuso tutti i documenti in suo possesso. Gli attivisti hanno inoltre affermato che "a differenza degli Occidentali, non flirtiamo con i religiosi criminali e se promettiamo qualcosa, lo manteniamo al 100 per cento". All'inizio della settimana il gruppo aveva anche annunciato di aver violato i sistemi dell'emittente "Press Tv" legata al governo. Nella nota diramata ai media iraniani, il dipartimento generale della diplomazia pubblica e dell'informazione dell'Aeoi ha minimizzato il significato delle informazioni rilasciate, dicendo che "questa mossa è stata fatta con l'obiettivo di attirare l'attenzione del pubblico". "Va notato che il contenuto delle e-mail degli utenti contiene solo messaggi tecnici e scambi quotidiani di routine", ha riferito l'Aeoi.