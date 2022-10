Governo: Paita (Azione-Iv), incomprensibili critiche su Cingolani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che esponenti del Pd criticano la scelta del governo Meloni di avere come consigliere l'ex ministro della Transizione ecologica. Cingolani ha fatto un ottimo lavoro mettendo in sicurezza il Paese e riducendo la nostra dipendenza dalla Russia. Se ci sono scelte positive in continuità con il governo Draghi perche scagliarsi contro?". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presidente dei senatori di Azione-Italia Viva-Renew Europe, a proposito delle critiche apparse sui social da parte di parlamentari del Pd. (Rin)