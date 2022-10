Ucraina: Riccardi, sostenere la pace non significa essere filo-putiniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere la pace non significa essere filo-putiniani. Così a margine dell’evento “Il grido della pace”, in corso da oggi a Roma, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Per Riccardi, tale affermazione è “una delle cose più sciocche del nostro tempo”. “Non è assolutamente vero”, ha aggiunto, ribadendo che “pace è prima di tutto una parola per gli ucraini”. Demonizzandola, ha concluso, “rischiamo di rinunciare a questa grande parola, che è nostra, che è cristiana, che è delle religioni, che è europea”. (Res)