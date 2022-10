© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il momento in cui avviene questo incontro richiama tutti noi a corrispondere a una responsabilità esigente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. (Rin)