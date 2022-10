Ucraina: Mattarella, momento inquietante, guerra insanguina Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dinanzi a un presente tanto inquietante, al proliferare di conflitti in tante parti del mondo, a una guerra che di nuovo insanguina l’Europa, si sarebbe indotti a pensare che l’umanità non sia in grado di imparare dai propri errori, che si sia smarrita quella memoria collettiva che dovrebbe guidare e impedire di commettere gli stessi tragici errori”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. (Rin)