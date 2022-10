Pace: Mattarella, realizzare percorsi con perseveranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sfida è sempre la stessa: realizzare con perseveranza percorsi di pace, attraverso un impegno collettivo della comunità internazionale che valorizzi il dialogo, i negoziati, il ricorso alla diplomazia in luogo delle armi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta, ha aggiunto, di un “lavoro faticoso, che richiede cura e opera paziente, perché la pace è tale soltanto se porta con sé l’antidoto contro l’insorgere di nuove guerre, se è sostenibile nel tempo e ampiamente condivisa”. (Rin)