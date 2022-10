Ucraina: Mattarella, pulsioni ci hanno riportato indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono riapparse pulsioni che ci hanno ricondotto indietro. Persino ambiti fin qui dedicati a un comune impegno scientifico, come lo spazio, rischiano di diventare teatro di competizione militare”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. (Rin)